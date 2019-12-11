В сети появился трейлер "Нового папы" с Джоном Малковичем и Джудом Лоу

В сиквеле зрителям расскажут судьбу персонажа Джуда Лоу.

В среду, 11 декабря, в сети появился тизер сериала "Новый Папа" - сиквела "Молодой папа от Паоло Соррентино. Видеоролик опубликован на YouTube-канале HBO.

В "Новом папе" появится новый глава католической церкви в исполнении Джона Малковича.Известно, что сценарий для 8-серийного фильма Соррентино написал вместе Умберто Контарелло и Стефано Бисесом. Премьера сериала запланирована на январь 2020 года. Главная роль закреплена за Джуд Лоу.

Премьера "Нового папы" состоялась на Венецианском кинофестивале. На HBO и "Амедиатеке" сериал выйдет в начале января.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма о Холокосте "Песня имен".

Видео:HBO/YouTube