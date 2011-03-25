В сети появился трейлер Monster Hunter Wilds

Релиз игры состоится в 2025 году.

На ежегодной торжественной церемонии The Game Awards 2023 студия Capcom анонсировала свою новую компьютерную игру Monster Hunter Wilds. В трейлере авторы показатели пользователям как главный герой путешествует по пустыне на ездовом животном. Больше никаких подробностей о проекте разработчики не раскрыли. Однако они пообещали, что в свет игра выйдет в 2025 году. Игра станет продолжением культовой серии игр Monster Hunter, а первые игровые детали появятся уже в следующем году. В рамках The Game Awardsлучшей игрой 2023 года была объявлена Baldur"s Gate 3, а лучшим киберспортивным турниром стал 2023 World Championship.

Вышел трейлер игры Rise of the Ronin.

Фото и видео: YouTube / Capcom USA