В сети появился первый трейлер новой киноэкранизации Resident Evil

Предполагается, что фильм выйдет в прокат со 2 декабря 2021 года.

Опубликован первый трейлер нового фильма "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" (рус. "Обитель зла: Ракун Сити"). Видео представил российский прокатчик Sony Pictures 7 октября. Картина получила возрастное ограничение 18+.

В ролике представлены различные инфицированные монстры – как люди, так и животные. Главные роли в фильме исполнили Кая Скоделарио ("Отбросы", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"), Хана Джон-Кэймен ("Первому игроку приготовиться", "Звездные войны: Пробуждение силы") и другие артисты.

В фильме повествуется о жизни города-призрака Раккун Сити, где располагалась фармацевтическая корпорация Umbrella. На ее месте пробудится нечто, что раскроет темные планы компании.

Перезапуск киноверсии видеоигры станет обновлением серии фильмов с Милой Йовович, в прокат выходило 6 частей "Обители зла", сделанных актрисой вместе с ее мужем – режиссером Полом У. С. Андерсоном. Кроме того, свое видение известной истории представили на стриминге Netflix.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU