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В сети появился новый трейлер "Мстителей: Финал"

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Мстители появились в новой униформе.

В четверг, 14 марта, в сети появился новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик опубликован на канале Marvel Россия.

В ролике показаны все участники оригинального состава Мстителей — Тор, Железный человек, Соколиный глаз, Черная вдова, Капитан Америка, Халк, а также Стражи Галактики и Человек-муравей. 

Любой ценой

повторяют герои

Напомним, что супергеоям предстоит любой ценой остановить злодея Таноса, который превратил в пепел половину мира с помощью Перчатки Бесконечности. Стоит отметить, что в трейлере появляется Капитан Марвел.

Кроме того, мстители появились в новой униформе бело-красного цвета.

Напомним, что российскую премьеру "Мстителей" перенесли на 4 дня без объяснений. Соответствующая информация размещена на портале "Бюллетень кинопрокатчика". 

Так, фильм покажут не 25, а 29 апреля. Решение было принято кинодистрибьютором Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

Ранее мы сообщали о том, что "Я не позволю, чтобы я принимал участие в таких съёмках":"Руки-базуки" отказался играть в"Брате-3"

Видео:Marvel Россия

Теги: кино, культура, мстители
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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