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В сети появился новый трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли

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Премьерный показ картины должен состояться в России 17 октября.

В понедельник, 8 июля, в сети появился новый трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли. Ролик опубликован на ютьюб-канале Walt Disney Studios. 

Действие фильма разворачивается спустя несколько лет. На этот раз Малефисента выступает против брака Авроры и принца Филиппа. 

Режиссером фильма выступил Йоаким Реннинг, который снял "Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". 

Премьерный показ картины должен состояться в России 17 октября.

Ранее мы сообщали о том, что начались съёмки фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя

Видео:Walt Disney Studios

 

Теги: анджелина джоли, кино, культура, малефисента
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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