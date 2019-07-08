В понедельник, 8 июля, в сети появился новый трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли. Ролик опубликован на ютьюб-канале Walt Disney Studios.
Действие фильма разворачивается спустя несколько лет. На этот раз Малефисента выступает против брака Авроры и принца Филиппа.
Режиссером фильма выступил Йоаким Реннинг, который снял "Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".
Премьерный показ картины должен состояться в России 17 октября.
Ранее мы сообщали о том, что начались съёмки фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя.
Видео:Walt Disney Studios
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