Премьерный показ картины должен состояться в России 17 октября.

В понедельник, 8 июля, в сети появился новый трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли. Ролик опубликован на ютьюб-канале Walt Disney Studios.

Действие фильма разворачивается спустя несколько лет. На этот раз Малефисента выступает против брака Авроры и принца Филиппа.

Режиссером фильма выступил Йоаким Реннинг, который снял "Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Премьерный показ картины должен состояться в России 17 октября.

Ранее мы сообщали о том, что начались съёмки фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя.

Видео:Walt Disney Studios