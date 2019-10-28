В сети появился финальный трейлер "Звездных войн"

Премьера картины намечена на 19 декабря 2019 года.

В понедельник, 28 октября, в сети появился трейлер новых "Звездных войн: Скайуокер. Восход". Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars.

Картину снял Джей Джей Абрамс. Главные роли в картине исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Марк Хэмилл и другие.

В трейлере появились герои предыдущих частей: Рей, Кайло Рен, Финн, По Дэмерон, Лея Органа и Чубакка.

Премьера фильма намечена на 19 декабря 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Риме состоялась премьера фильма "Грех" Кончаловского.

Видео:Звёздные Войны/YouTube