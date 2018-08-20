В Риме состоялась премьера фильма "Грех" Кончаловского

Картина рассказывает о нескольких годах жизни художника, скульптора и мыслителя Микеланджело Буонарроти.

В воскресенье, 27 октября, в день закрытия XIV Римского кинофестиваля состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского "Грех". Картина рассказывает об испытаниях и творческом пути художника, скульптора и мыслителя Микеланджело Буонарроти.

Картина создавалась группой российско-итальянских кинематографистов. Главную роль в ней исполнил Альберто Тестоне.

Бюджет фильма составил около 15 млн евро. Большая часть средств поступила от частных инвесторов. Кроме того, деньги на создание кинокартины выделили итальянские спонсоры и Министерство культуры.

Отрывки из фильма "Грех" посмотрел президент России Владимир Путин. После этого глава российского государства принял решение подарить диск с еще не вышедшим фильмом Папе Римскому Франциску.

Премьера фильма Андрея Кончаловского состоится в России 14 ноября.

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Фото: Википедия