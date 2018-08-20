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В Риме состоялась премьера фильма "Грех" Кончаловского
Сегодня, 12:46
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Alena_Zinovieva

В Риме состоялась премьера фильма "Грех" Кончаловского

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Картина рассказывает о нескольких годах жизни художника, скульптора и мыслителя Микеланджело Буонарроти.

В воскресенье, 27 октября, в день закрытия XIV Римского кинофестиваля состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского "Грех". Картина рассказывает об испытаниях и творческом пути художника, скульптора и мыслителя Микеланджело Буонарроти.

Картина создавалась группой российско-итальянских кинематографистов. Главную роль в ней исполнил Альберто Тестоне.

Бюджет фильма составил около 15 млн евро. Большая часть средств поступила от частных инвесторов. Кроме того, деньги на создание кинокартины выделили итальянские спонсоры и Министерство культуры.

Отрывки из фильма "Грех" посмотрел президент России Владимир Путин. После этого глава российского государства принял решение  подарить диск с еще не вышедшим фильмом Папе Римскому Франциску.

Премьера фильма Андрея Кончаловского состоится в России 14 ноября.

Ранее мы писали, что сценаристом новых "Пиратов Карибского моря" стал создатель "Чернобыля".

Фото: Википедия

Теги: андрей кончаловский, микеланджело буонарроти, фильм грех
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино, Новости России,

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