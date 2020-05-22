В сети появился документальный фильм про историка Соколова и убитую им аспирантку

В фильме впервые заговорили родственники Анастасии Ещенко.

В сети появился документальный фильм про историка Олега Соколова, жестоко убившего свою возлюбленную – аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Лента получила название "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона".

Как отметили в описании к видео авторы, в фильме впервые заговорили родные погибшей Ещенко – мать, отец и брат. Также в ленте высказались жертвы Соколова, бывшие его студентками или подругами. В частности, авторы поговорили с Екатериной Ивановой, которую историк жестоко избил 10 лет назад, но милиция не дала делу ход. В фильме собраны также факты и свидетельства из жизни Соколова, мало кому известные.



Отмечается, что фильм сняли в рамках документальной серии "Прирожденные убийцы" о громких и не до конца раскрытых преступлениях России.

8 ноября прошлого года Соколова поймали у реки Мойки, в которой он пытался утопить пакеты с отрубленными конечностями своей возлюбленной. Следствие полагает, что историк сначала выстрелил в Ещенко из обреза, затем расчленил тело. На данный момент обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия доцент находится в СИЗО-1, заседание по делу Соколова отложено.

Из последних новостей о Соколове: адвокат историка обжалует арест подзащитного из-за коронавируса.

Видео: Ежедневный Premier / YouTube