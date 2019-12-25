Адвокат историка Соколова обжалует арест подзащитного из-за коронавируса

Почуев намерен добиться домашнего ареста для Соколова в связи с неблагополучной эпидемобстановкой.

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, намерен обжаловать арест своего подзащитного. Как сообщил 21 мая сам Александр Почуев журналистам, он будет просить о переводе Соколова под домашний арест.

В качестве аргумента Почуев привел ухудшающуюся ситуацию по распространению коронавируса, что "является угрозой жизни и здоровью историка Соколова". Также адвокат заметил, что СИЗО из-за самоизоляции не могут посещать пожилые родители историка, а суд нарушил нормы об открытости судебного процесса, допустив к трансляции заседания СМИ, которые якобы систематически травят Соколова и самого Почуева.

Историк, заключил адвокат, по-прежнему раскаивается в содеянном и признает свою вину.

Само слушание по делу Олега Соколова отложено на 9 июня.

Фото: Piter.TV