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В сети появилось видео с геймплеем Diablo IV

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Игра представляет из себя новый этап развития жанра action-RPG.

В социальных сетях появилось видео с геймплеем новой компьютерной игры Diablo IV. Один из тестировщиков и фанат проекта продемонстрировал зрителям кадры с еще не вышедшей официально игры. Речь идет о закрытой бета-версии. Автором ролика стал китайский пользователь. В общей сложности он показал 36 минут геймплея, в котором видны различные элементы игры. Фанат имеет аккаунт 100 уровня, несколько интересных предметов в собственном инвентаре и улучшенные способности для персонажа. Доступ к бета-версии игры для остальных пользователей будет доступен с 17 по 19 марта. Открытая бета-версия  начнется 24 марта, а закончится 26 числа. Напомним, что Diablo IV представляет из себя новый этап развития жанра action-RPG. В нем пользователей ждут сражения с бесконечными силами зла, а также множество умений основных персонажей, исследование подземелий и легендарная добыча.

Гейб Ньюэлл снялся в праздничном ролике в честь годовщины Steam Deck.

Фото и видео: YouTube / Sergei

Теги: diablo iv, rpg, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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