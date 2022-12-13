В сети появилось видео с геймплеем Diablo IV

Игра представляет из себя новый этап развития жанра action-RPG.

В социальных сетях появилось видео с геймплеем новой компьютерной игры Diablo IV. Один из тестировщиков и фанат проекта продемонстрировал зрителям кадры с еще не вышедшей официально игры. Речь идет о закрытой бета-версии. Автором ролика стал китайский пользователь. В общей сложности он показал 36 минут геймплея, в котором видны различные элементы игры. Фанат имеет аккаунт 100 уровня, несколько интересных предметов в собственном инвентаре и улучшенные способности для персонажа. Доступ к бета-версии игры для остальных пользователей будет доступен с 17 по 19 марта. Открытая бета-версия начнется 24 марта, а закончится 26 числа. Напомним, что Diablo IV представляет из себя новый этап развития жанра action-RPG. В нем пользователей ждут сражения с бесконечными силами зла, а также множество умений основных персонажей, исследование подземелий и легендарная добыча.

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Фото и видео: YouTube / Sergei