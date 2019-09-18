В сети появились кадры свадебных образов Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой

В среду, 18 сентября, в сети появились кадры с молодоженами Фёдором Бондарчуком и Паулиной Андреевой. Видеоролик опубликован в Telegram-канале Mash.
На кадрах видно, что известный режиссер одет в классический смокинг, но без бабочки. На невесте - платье от Maison Bohemique. Короткое свадебное платье для невесты сшили дизайнеры Андрей Шилков и Артём Низов. Отметим, что в соцсетях пока нет фотографий образов молодожен, пара держала все в тайне.
Как сообщает телеграм-канал "Татлер-батлер", молодожен поженил актер Константин Хабенский. Регистрация состоялась на сцене Исторического Домашнего Театра Юсуповского Дворца.
А вот гости, напротив, хвастались своими образами в Instagram. Так, Ксения Собчак опубликовала историю, где она предстала в шикарном образе.
Ну что пошумим?
подписала историю Ксения
Напомним, что свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой отгремела в минувший вторник, 17 сентября. Вечером мобильный корреспондент Piter.TV заснял гостей, которые собрались у входа в особняк Беггеровых.
Ранее мы сообщали о том, что Собчак подарила Богомолову развратный танец невесты в стиле Мадонны.
Фото:xenia_sobchak/instagram, mash
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