В Avito и "Юле" опровергли информацию об утечке данных 600 тысяч пользователей

В сети есть только данные, которые любой человек может получить напрямую с сайта.

Газета "Коммерсант" сообщила, что база данных с 600 тысячами клиентов сервисов Avito и "Юла" с адресами и номерами телефонов опубликована на хакерском сайте. В компаниях высказались на данный счет. Об этом сообщило РИА Новости.

В Avito сообщили, что проверили все три части базы данных и не нашли никакой утечки информации. В "Юле" отметили, что сведения, которая попали в сеть, не содержат никакой персональной информации пользователей. В сети есть данные, которые любой человек может получить напрямую с сайта.

В компании добавили, что адреса из объявлений не открываются даже при парсинге.

Ранее в сеть попали данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов.

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