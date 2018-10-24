В сети появился новый тизер "Мэри Поппинс" с Эмили Блант

В России фильм выйдет в прокат 3 января 2019 года.

В сети опубликован новый официальный тизер мюзикла "Мэри Поппинс возвращается". Ролик появился на официальном ютуб-канале кинокомпании Дисней.

Фильм снят в продолжение оригинального фильма Роберта Стивенсона 1964 года. Мюзикл рассказывает о новых приключениях Мэри Поппинс с новым поколением семейства Бэнкс.Главную роль Мэри Поппинс исполнила Эмили Блант. Также в фильме снимались Мэрил Стрип, Колин Фёрт, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Бен Уишоу, Анджела Лэнсбери и другие.Режиссер фильма Роб Маршалл участвовал в написании сценария к фильму. Роб Маршалл является режиссером таких известных фильмов, как "Мемуары гейши" и "Чикаго".

Мировая премьера фильма состоится уже в этом году 19 декабря. В России фильм выйдет в прокат 3 января 2019 года.

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Видео: Walt Disney Studios