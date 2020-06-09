Режиссером ленты выступил Дэвид Кепп.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в сети появился дебютный трейлер фильма "Ты должен был уйти". Ролик опубликован на YouTube-анале Movieclips Trailers.

Кинолента "Ты должен уйти" основан на одноименном романе Дэниэла Кельмана. В сюжете история сценариста Тео, который в поисках вдохновения отправляется с семьей в уединенный домик в Альпах. Главные герои замечают странности в новом жилье.

Режиссером киноленты выступил Дэвид Кепп. Главные роли достались Кевину Бэйкону и Аманде Сейфрид.

Ранее мы сообщали о том, что российский фильм "Аванпост" покажут на китайском аналоге Netflix.

Видео:Movieclips Trailers/YouTube