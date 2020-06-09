Главные роли в фильме исполнили Петр Федоров и Алексей Чадов.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что российский фильм "Аванпост" покажут на китайском аналоге Netflix. Об этом сообщили представители компании "Централ Партнершип".

В сюжете история ближайшего будущего, где в результате катаклизма была потеряна связь с большей частью населенных пунктов Земли. Главным героям предстоит разобраться, что произошло с человечеством. В фильме снялись Петр Федоров и Алексей Чадов. Стоит отметить, что заглавную песню к "Аванпосту" написал лидер группы Linkin Park Майк Шинода.

Потоковый сервис iQIYI является самым крупным в Китае. Ежемесячная аудитория сервиса составляет свыше 500 млн человек.

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Видео:в рейтинге/YouTube