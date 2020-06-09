Вышел тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке

Участие в проекте приняли падчерица Стэнли Кубрика Катарина, Никита Михалков и Федор Бондарчук.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в сети появился тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке. Ролик опубликован на YouTube-канале Art Pictures Studio & Vision.

В проекте приняли участие падчерица Стэнли Кубрика Катарина, Никита Михалков и Федор Бондарчук. Кроме того, в документальном фильме появится Жан-Люк Годар.

Картина приурочена к 100-летию со дня рождения режиссера, которое исполнится 25 сентября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что российский фильм "Вратарь Галактики" покажут в США.

Видео: Art Pictures Studio & Vision/YouTube