В январе в Ботаническом саду распустились первые цветы

Весенники "побил" снегопад.

В Ботаническом саду Петербурга распустились первые цветы. Об этом сообщили на портале "Фонтанка.ру" накануне, 21 января.

На проталинах появились желтые бутончики. Однако сегодня их "побил" снегопад. Но сотрудники сада уверяют, что в скором времени посетители увидят новые цветы.

Напомним, что в память о прорыве блокады Ленинграда в Ботаническом саду запустили новую экскурсию. Гостям расскажут о подвиге работников Ботанического сада в годы Великой Отечественной войны, которые спасали растения и восстанавливали оранжереи после блокады.

А в Ломоносовском районе прошел митинг против полигона. Мусороперерабатывающий комплекс "Брандовка" планируют разбить между Оржицами и Петровским около Петергофского канала.

Фото: Ботанический сад / Анна Родионова