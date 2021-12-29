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В январе в Ботаническом саду распустились первые цветы
Сегодня, 19:28
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В январе в Ботаническом саду распустились первые цветы

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Весенники "побил" снегопад.

В Ботаническом саду Петербурга распустились первые цветы. Об этом сообщили на портале "Фонтанка.ру" накануне, 21 января.

На проталинах появились желтые бутончики. Однако сегодня их "побил" снегопад. Но сотрудники сада уверяют, что в скором времени посетители увидят новые цветы.

Напомним, что в память о прорыве блокады Ленинграда в Ботаническом саду запустили новую экскурсию. Гостям расскажут о подвиге работников Ботанического сада в годы Великой Отечественной войны, которые спасали растения и восстанавливали оранжереи после блокады.

А в  Ломоносовском районе прошел митинг против полигона. Мусороперерабатывающий комплекс "Брандовка" планируют разбить между Оржицами  и Петровским около Петергофского канала. 

Фото: Ботанический сад / Анна Родионова

 

 

Теги: ботанический сад, желтые цветы, зима январь, природа, цветы распустились
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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