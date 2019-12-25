В сентябре в Петербурге введено более 219 тысяч кв.м. жилья

Лидером в первом осеннем месяце стал Приморский район.

В сентябре в Петербурге введено в эксплуатацию 219 685,70 м2 жилья. Это 110 домов на 4 024 квартиры, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером в первом осеннем месяце стал Приморский район. Здесь сдано 127 557,10 м2 жилья, это пять домов на 2 450 квартир. Следующим по объему ввода жилищного строительства оказался Выборгский район. Здесь ввели один дом на 650 квартир общей площадью 27 211,20 кв.м. На третьем месте – Красногвардейский район, где ввели дом на 15 516,00 кв.м. жилья (220 квартир).

Также в сентябре сдано 22 объекта общегражданского назначения. Среди них: дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в Пушкинском районе, реконструкция зданий Автобусного парка № 1 ГУП "Пассажиравтотранс" в Невском районе.

Ранее в Выборгском районе открылся Центр современного строительства.

Фото: Piter.tv