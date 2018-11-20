В сентябре в Государственную жилищную инспекцию Петербурга поступило 3593 обращения

Больше всего обращений поступило от жителей Невского района.

В сентябре 2019 года в Государственную жилищную инспекцию Санкт‑Петербурга поступило 3593 обращения граждан, что на 1172 (48,4%) обращения больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (2 421). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего обращений поступило от жителей Невского района – 405 (11,3%). Далее идут Центральный – 390 (10,9%), Василеостровский – 345 (9,6%), Приморский – 325 (9,1%), Фрунзенский – 267 (7,4%), Выборгский – 263 (7,3%), Кировский – 201 (5,6%), Красногвардейский - 200 (5,6%), Калининский районы – 196 (5,6%).

Граждане обращались по вопросам содержания общего имущества многоквартирных домов (вентиляция, затопление подвалов, инженерное оборудование, канализация и так далее). Второй причиной обращений стали неверные расчеты стоимости коммунальных услуг. И третьей – работа управляющих компаний.

Ранее Жилищная инспекция назвала лучшие районы Петербурга за сентябрь.

Фото: Piter.TV