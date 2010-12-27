Государственная Жилищная инспекция Петербурга произвела расчет рейтинга районов города за сентябрь.

Государственная жилищная инспекция Петербурга при поручении вице-губернатора города провела анализ обращений граждан по вопросам эксплуатации жилых зданий. За сентябрь инспекция получила 3596 обращений. Больше всего жителей города волнуют вопросы некачественного предоставления коммунальных услуг и завышенных цен на квартплату.
По рейтингу лучше всего налажена работа с обращениями граждан в администрациях Колпинского, Калининского, Красносельского, Петродворцового и Приморского районов.
Ранее мы сообщали, что транспортная реформа города коснется и Ленобласти.
Фото: vk.com/lahta_spb
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