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Государственная Жилищная инспекция Петербурга произвела расчет рейтинга районов города за сентябрь.
Сегодня, 13:55
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arteliseev

Государственная Жилищная инспекция Петербурга произвела расчет рейтинга районов города за сентябрь.

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Рейтинг был составлен из анализа обращений горожан.

Государственная жилищная инспекция Петербурга при поручении вице-губернатора города провела анализ обращений граждан по вопросам эксплуатации жилых зданий. За сентябрь инспекция получила 3596 обращений. Больше всего жителей города волнуют вопросы некачественного предоставления коммунальных услуг и завышенных цен на квартплату.

По рейтингу лучше всего налажена работа с обращениями граждан в администрациях Колпинского, Калининского, Красносельского, Петродворцового и Приморского районов. 

Ранее мы сообщали, что транспортная реформа города коснется и Ленобласти.

Фото: vk.com/lahta_spb

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Районы Петербурга,

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