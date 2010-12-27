Государственная Жилищная инспекция Петербурга произвела расчет рейтинга районов города за сентябрь.

Рейтинг был составлен из анализа обращений горожан.

Государственная жилищная инспекция Петербурга при поручении вице-губернатора города провела анализ обращений граждан по вопросам эксплуатации жилых зданий. За сентябрь инспекция получила 3596 обращений. Больше всего жителей города волнуют вопросы некачественного предоставления коммунальных услуг и завышенных цен на квартплату.

По рейтингу лучше всего налажена работа с обращениями граждан в администрациях Колпинского, Калининского, Красносельского, Петродворцового и Приморского районов.

Ранее мы сообщали, что транспортная реформа города коснется и Ленобласти.

Фото: vk.com/lahta_spb