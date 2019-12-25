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В сентябре петербуржцы чаще всего жаловались на холодные батареи и грязные подъезды
Сегодня, 10:49
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В сентябре петербуржцы чаще всего жаловались на холодные батареи и грязные подъезды

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За сентябрь поступило почти 70 тысяч жалоб со стороны петербуржцев.

На портал "Наш Санкт-Петербург" за сентябрь поступило почти 70 тысяч жалоб со стороны петербуржцев. Об этом сообщили в Городском мониторинговом центре.

В прошлом месяце петербуржцы чаще всего жаловались на отсутствие центрального отопления. На отработку таких проблем отводится три дня, в итоге в срок было выполнено 95% заявок.

Также жители петербурга жаловались на несоблюдение графика уборки подъезда, неисправное освещение и плохое качество горячей воды.

Ранее в Петербурге появился сервис для жалоб на фальсификации участия в выборах управляющей компании.

Фото: pexels

Теги: наш санкт-петербург, отопление, подъезды
Категории: Лента новостей,

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