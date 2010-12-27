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В сахалинском зоопарке кенгуру взял шефство над двумя маленькими капибарами
Сегодня, 13:02
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Alena_Zinovieva
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В сахалинском зоопарке кенгуру взял шефство над двумя маленькими капибарами

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Опекун гуляет со своими детишками и всячески заботится о них.

В сахалинском зоопарке кенгуру усыновил двух маленьких капибар, прибывших из Красноярска. Опекун гуляет со своими детишками и всячески заботится о них. Малыши в свою очередь ни на шаг не отходят от "взрослого". Об этом сообщает пресс-служба сахалинского зооботанического парка.

Сахалинский зоопарк пополнил свою коллекцию двумя самцами капибары — Лунтиком и Фунтиком, прибывшими из Красноярского зоопарка "Роев ручей". Два самца капибары поселились в одном вольере с кенгуру по кличке Беня, который уже взял шефство над новоиспеченными соседями.

Пресс-служба сахалинского зооботанического парка

Капибара — это крупный травоядный грызун, чем-то напоминающий морскую свинку. Эти животные прекрасно плавают и ныряют. Вес взрослой особи может доходить до 65 кг.

Ранее мы писали, что в Австралийском зоопарке Таронга в Сиднее недавно родился малыш редкого древесного кенгуру Гудфеллоу.

Фото: Сахалинский зооботанический парк

Теги: капибара , кенгуру , кенгуру воспитывает капибар , новости россии , сахалинский зооботанический парк
Категории: Лента новостей Новости России

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