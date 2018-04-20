Умилительное видео из Австралии: В зоопарке родился редчайший древесный кенгуренок

Зоопарк опубликовал видео первых шагов кенгуренка Гудфеллоу.

В Австралийском зоопарке Таронга в Сиднее недавно родился малыш редкого древесного кенгуру Гудфеллоу.

На сайте зоопарка сообщается, что новорожденный - мальчик. Хотя ему еще не придумали имя, но малыш уже проявляет самостоятельность, делая свои первые самостоятельные шаги. На опубликованном видео кенгуренок вылезает из маминой сумки и делает несколько неуклюжих шагов - прыжков. Совсем неплохо для первого раза!

Кенгуру Гудфеллоу

Это редкий вид крупного древесного кенгуру. Длина его тела составляет от 55 до 75 сантиметров, а вес от 6 до 8 кг. Длина хвоста доходит до 80 см. Самочки много меньше самцов. У этих кенгуру красно-коричневый мягкий мех. Эти кенгуру ведут одиночный образ жизни. Активная фаза у них проходит в ночное время. Очень хорошо, правда медленно, карабкается по деревьям. Из-за коротких задних лап прыгает не очень хорошо, в отличии от обычных кенгуру. А по земле ходит довольно неуклюже.

Беременность у самок длится около 40 дней, после чего рождается один или два малыша. Малыши при рождении весят всего 2 грамма, а длина их около 2х см. Детеныши остаются в сумке мамы до 6 месяцев, а к 8 месяцам они совсем оставляют уютную сумочку. В возрасте 10-12 месяцев они становятся совсем самостоятельными и покидают маму.

Видео:Taronga Zoo Sydney

Фото: Taronga Zoo Sydney, свободные источники