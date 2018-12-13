В саду Некрасова поселился Пушкин, сортирующий письма со спамом

Сегодня, 3 мая, на стене одного из зданий около главного офиса известной косметической компании "Oriflame", расположенной в Санкт-Петербурге по улице Некрасова, появился стрит-арт с русским писателем Александром Сергеевичем Пушкиным. Классик, в исполнении художника Леши Бурстона, занимается сортировкой писем со спамом.
Отметим, что 3 мая отмечается день рождения спама.
Как поделился автор стрит-арта, в основу его творения легла фантазия на тему того, каким бы образом выглядел спам во времена Александра Сергеевича. Так, писатель ожидал письма от горячо любимой Натальи Гончаровой, а вместо этого приобрел целую кипу навязчивых писем от продавцов косметики Орифлейм.
Проблема агрессивной рекламы и навязывания своих товаров и сегодня является актуальной для Петербурга - вспомнить хотя бы последние инциденты, связанные с чайным магазином на Невском проспекте.
Леша Бурстон, автор стрит-арта
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