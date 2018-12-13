В саду Некрасова поселился Пушкин, сортирующий письма со спамом

Как поделился автор стрит-арта, в основу его творения легла фантазия на тему того, каким бы образом выглядел спам во времена Александра Сергеевича.

Сегодня, 3 мая, на стене одного из зданий около главного офиса известной косметической компании "Oriflame", расположенной в Санкт-Петербурге по улице Некрасова, появился стрит-арт с русским писателем Александром Сергеевичем Пушкиным. Классик, в исполнении художника Леши Бурстона, занимается сортировкой писем со спамом.

Отметим, что 3 мая отмечается день рождения спама.

Как поделился автор стрит-арта, в основу его творения легла фантазия на тему того, каким бы образом выглядел спам во времена Александра Сергеевича. Так, писатель ожидал письма от горячо любимой Натальи Гончаровой, а вместо этого приобрел целую кипу навязчивых писем от продавцов косметики Орифлейм.