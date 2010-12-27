На проспекте Ветеранов пенсионер погиб из-за костыля пьяного петербуржца

В Петербурге нетрезвый клиент "Рюмочной" убил костылем пожилого человека.

В Кировском районе Санкт-Петербурга мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за неосторожного обращения с костылем. Импровизированным оружием нетрезвый посетитель рюмочной по проспекту Ветеранов, 51 убил оппонента. Об этом сообщило "Конкретно.ру".

Инцидент произошел еще 28 апреля около 16 часов вечера, но общественность узнала об этом утром 30 апреля. Полиция установила, что из питейного заведения на юге города скорая помощь забрала пострадавшего 63-летнего мужчину. Он получил серьезную травму головы после стычки с еще одним посетителем. Нетрезвый гражданин толкнул костылем петербуржца так неудачно, что тот разбил голову. В течение некоторого времени врачи боролись за жизнь пациента, но тот скончался через несколько часов после нападения. К 21 часу вечера доктора зафиксировали время гибели.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Его временно отпустили из отделения правоохранительных органов под подписку о невыезде. В злодеянии подозревается 53-летний местный житель. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности.

Напомним, что на Шкапина ночью сгорела жилая квартира.

Фото: Piter.tv

