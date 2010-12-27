На Шкапина ночью сгорела жилая квартира

Очевидцы рассказали, что пострадавших не было.

В Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 20 апреля произошел пожар. Возгорание началось в жилом многоэтажном доме по улице Шкапина, 9. По сведениям очевидцев, в ЖК "Панорама" полностью выгорела квартира.

Петербуржцы рассказали, что заметили пламя около половины первого ночи. На место инцидента были вызваны спасатели. Специалистам ГУ МЧС удалось ликвидировать огонь спустя 20 минут по приезде. Сообщается, что пострадавших нет.

Местные жители возмущены безалаберностью владельцев помещения. Они недовольны тем, что теперь ТСЖ придется отремонтировать парадную дома, которая оказалась в черной гари из-за происшествия. Соседям предстоит ремонт за свой счет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

