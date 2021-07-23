В ряде регионов выросли темпы вакцинации от коронавируса

Первую прививку сделали уже 35 млн россиян.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах темпы вакцинации от COVID-19 были увеличены в три раза. Такое заявление он сделал заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Так, темпы вакцинации увеличились в Москве, Петербурге и еще в ряде регионов. По словам министра, уже 35 млн человек сделали первую прививку от COVID-19.

Мурашко подчеркнул, что в стране под медицинским наблюдением в настоящий момент находятся 897 тыс. россиян. Порядка 78% из них лечатся амбулаторно.

Ранее мы писали, что в Петербурге в парке 300-летия для петербуржцев доступен шатер для вакцинации от коронавируса.

Видео: Правительство России