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В ряде регионов выросли темпы вакцинации от коронавируса

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Первую прививку сделали уже 35 млн россиян.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах темпы вакцинации от COVID-19 были увеличены в три раза. Такое заявление он сделал заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Так, темпы вакцинации увеличились в Москве, Петербурге и еще в ряде регионов. По словам министра, уже 35 млн человек сделали первую прививку от COVID-19.

Мурашко подчеркнул, что в стране под медицинским наблюдением в настоящий момент находятся 897 тыс. россиян. Порядка 78% из них лечатся амбулаторно.

Ранее мы писали, что в Петербурге в парке 300-летия для петербуржцев доступен шатер для вакцинации от коронавируса. 

Видео: Правительство России

Теги: михаил мурашко, темпы вакцинации в россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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