Значительно повреждена одна из машин.

В российском городе 11 машин столкнулись и попали на видео. Инцидент на автомобильной трассе попал на запись очевидцев. Ролик размещен в местном Telegram-канале "Дерзкий Хабаровск". Свидетели событий уточнили, что масштабная авария произошла по улице Горького. На кадрах видно, что на обочине дороги стоят больше десятка транспортных средств. Одна из машин оказалась сильно повреждена. Около автомобилей стоят люди. По предварительным сведениям, причиной ДТП может быть несоблюдение дистанции между водителями.

На Пушкинском шоссе пострадали три человека в аварии.

Фото и видео: Telegram / Дерзкий Хабаровск