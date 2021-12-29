На Пушкинском шоссе пострадали три человека в аварии

По предварительным данным, спасателям пришлось деблокировать пострадавших из автомобиля.

В среду, 2 февраля, стало известно, что в результате аварии на Пушкинском шоссе три человека получили травмы. О этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, спасателям пришлось деблокировать пострадавших из автомобиля. О их состоянии неизвестно. На кадрах видео можно наблюдать, что на месте дорожного происшествия уже работают спасатели. На данный момент все детали произошедшего устанавливаются.

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