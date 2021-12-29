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На Пушкинском шоссе пострадали три человека в аварии

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По предварительным данным, спасателям пришлось деблокировать пострадавших из автомобиля.

В среду, 2 февраля, стало известно, что в результате аварии на Пушкинском шоссе три человека получили травмы. О этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, спасателям пришлось деблокировать пострадавших из автомобиля. О их состоянии неизвестно. На кадрах видео можно наблюдать, что на месте дорожного происшествия уже работают спасатели. На данный момент все детали произошедшего устанавливаются. 

Ранее в Петербурге раскрыли убийство 25-летней давности. Однако сам подозреваемый скончался через год после преступления.

Видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Слава Багаев

Теги: авария, деблокировать, пушкинское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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