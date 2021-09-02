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В российский прокат вышла драма "После. Глава 3"

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Сюжет основан на мировом бестселлере американской писательницы Анны Тодд.

В четверг, 2 сентября, в России состоялась премьера американской драмы "После. Глава 3", основанной на мировом  бестселлере Анны Тодд. К своим ролям вернулись Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

Встреча с притягательным бунтарем Хардином разделила жизнь Тессы на "до" и "после". Их судьбы кажутся неразрывно связанными. Но Тессе нужно сделать сложный выбор: согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Страстную любовь главных героев ждет проверка на прочность: тайны прошлого и новые секреты могут разрушить отношения или сделать их еще крепче.

Режиссером третьей части выступил Кастиль Лэндон. Судя по серии книг, в ближайшем будущем зрителей ждут еще две части киносаги.

Ранее мы писали, что Marvel готовит к выходу вторую часть фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Видео: YouTube / iVideos

Теги: после глава 3, российский прокат
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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