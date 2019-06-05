В российских поездах появились вагоны с приятными запахами

Новинку протестируют на двух составах "Невского экспресса".

В двух составах фирменного поезда "Невский экспресс" появились вагоны с приятными ароматами. Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу Федеральной пассажирской компании ("дочки" РЖД).

Аромат распыляется по принципу холодной диффузии. Каждое устройство программируется под нужную концентрацию, а частицу полностью растворяются в воздухе, не оседая на одежде и мебели. Для коридорных зон выбрали ароматы с цитрусовыми нотами, для туалетных комнат — легкие, дающие ощущение чистоты и свежести.

Специалисты подчеркивают, что все ароматы гипоаллергенны и безвредны для здоровья. В течение двух месяцев технология будет тестироваться. На основе онлайн-опросов будет принято решение: стоит или не стоит вводить новинку в других поездах.

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Видео: YouTube / Лена Филиппова /ViaDomus