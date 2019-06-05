Петербуржцам пообещали повышение средней зарплаты до 100 тысяч рублей

Доходы должны вырасти в ближайшие 3-4 года.

В ближайшие 3-4 года средняя зарплата петербуржцев вырастет до 100 тысяч рублей. Об этом заявил глава города на совещании по тарифной политике.

Он добавил, что рост доходов будет напрямую зависеть от развития экономики Петербурга. Поэтому в задачи правительства входит не только увеличение зарплат горожанам, но и рост бюджета. В ближайшие годы этот показатель должен достигнуть отметки 1 триллион рублей.

Ранее мы писали, что перенесшие ишемический инсульт петербуржцы будут получать бесплатные лекарства.

Видео: Piter.TV