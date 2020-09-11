В российских магазинах предложили ввести двойные ценники. С такой инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей России, пишет газета "Известия".
В союзе считают, что ценник товара должен показывать не только цену, но и вес, и объём. Это, к примеру, позволит производителям разливать молоко в пакеты и бутылки объёмом 950 мл. за обычную цену. Для потребителей это будет удобнее, так как не придётся постоянно просчитывать — что выгоднее купить.
В Минпромторге, однако, отметили, что изменения перегрузят ценники лишней информацией, а продавцы будут уменьшать шрифт для экономии места. В ведомстве подчеркнули, что если необходимость в подобных ценниках есть, то продавцы самостоятельно смогут наладить такую систему.
В данный момент согласование проекта правил розничной торговли еще не завершилось.
Ранее мы писали, что магазины могут закрыть в случае второй волны коронавируса.
Видео:kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все