Согласование проекта правил розничной торговли еще не завершилось.

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники. С такой инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей России, пишет газета "Известия".

В союзе считают, что ценник товара должен показывать не только цену, но и вес, и объём. Это, к примеру, позволит производителям разливать молоко в пакеты и бутылки объёмом 950 мл. за обычную цену. Для потребителей это будет удобнее, так как не придётся постоянно просчитывать — что выгоднее купить.

В Минпромторге, однако, отметили, что изменения перегрузят ценники лишней информацией, а продавцы будут уменьшать шрифт для экономии места. В ведомстве подчеркнули, что если необходимость в подобных ценниках есть, то продавцы самостоятельно смогут наладить такую систему.

В данный момент согласование проекта правил розничной торговли еще не завершилось.

Ранее мы писали, что магазины могут закрыть в случае второй волны коронавируса.

Видео:kremlin.ru