В Росздравнадзоре ситуацию с дефицитом антидепрессанта никак не комментируют.

В российских аптеках обнаружили дефицит известного антидепрессанта "Триттико", производимый итальянской фирмой Angelini. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько известных аптечных сетей.

Дефицит препарата фиксируется уже больше одного месяца. Опасения в связи с этим высказывают медики. Например, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович отмечает, что долгое время лекарство помогало одному из его пациентов оставаться в стабильном состоянии — теперь дефицит препарата может привести к ухудшению состояния.

В Росздравнадзоре ситуацию с дефицитом антидепрессанта никак не комментируют. Представитель фармкомпании Angelini отметил, что в июле для лекарства изменились правила маркировки — из-за этого вводить его в оборот стало сложнее.

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