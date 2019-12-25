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В российских аптеках обнаружили дефицит известного антидепрессанта
Сегодня, 9:50
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matveyvn

В российских аптеках обнаружили дефицит известного антидепрессанта

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В Росздравнадзоре ситуацию с дефицитом антидепрессанта никак не комментируют.

В российских аптеках обнаружили дефицит известного антидепрессанта "Триттико", производимый итальянской фирмой Angelini. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько известных аптечных сетей.

Дефицит препарата фиксируется уже больше одного месяца. Опасения в связи с этим высказывают медики. Например, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович отмечает, что долгое время лекарство помогало одному из его пациентов оставаться в стабильном состоянии — теперь дефицит препарата может привести к ухудшению состояния.

В Росздравнадзоре ситуацию с дефицитом антидепрессанта никак не комментируют. Представитель фармкомпании Angelini отметил, что в июле для лекарства изменились правила маркировки — из-за этого вводить его в оборот стало сложнее.

Ранее ученые обнаружили способ быстрой очистки организма от алкоголя.

Фото: pixabay.com

Теги: антидепрессанты, аптеки, лекарство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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