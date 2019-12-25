В результате крушения самолета в Англии погибли два человека

Погибли двое мужчин.

В результате крушения легкомоторного самолета в Англии погибли два человека. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написали местные правоохранительные органы. В полиции уточнили, что трагедия зафиксирована на территории графства Западный Сассекс. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Гудвуд.

На данный момент известно о том, что жертвами авиакатастрофы стали мужчины в возрасте 58 (проживал в Госпорте) и 65 лет (проживал в Буллз-Кросс). Офицеры окажут помощь семьям погибших. В настоящее время контроль за расследованием на себя взяло отделение авиационных происшествий Великобритании.

В МАК выясняют причину крушения самолета в Архангельской области.

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