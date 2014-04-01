В ресторане на Лесном изъяли полтонны просрочки после отравления 11 клиентов

Помимо просрочки в заведении было множество других нарушений.

В ресторане "Сказка Востока 1001 ночь", расположенном на Лесном проспекте, изъяли 500 килограммов просроченных продуктов после отравления 11 посетителей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Помимо просрочки в заведении было множество нарушений. Правила приготовления блюд не соблюдались, у работников не было санитарных книжек, у продукции не было маркировок.

Просроченные продукты уничтожили, сотрудники заведения отстранены от работы, сам ресторан временно закрыт. Дело направлено в суд.

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