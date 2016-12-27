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В ресторане США на камеры видеонаблюдения попали действия приведения

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В одном из ресторанов США наводит страх приведение, которое появляется и днем и ночью.

Сотрудник ресторана, который находится в США в городе Вентура утверждает, что в заведении бродит приведение.

Сотрудник общепита рассказал, что явившись на работу он обнаружил упавший стул. Однако просматривая кадры из видеонаблюдения понял, что роняет мебель призрак. Кроме того, посетители ресторана не раз жаловались, что стулья в зале падают сами по себе. Это также можно увидеть на видеоролике. 

Некоторые пользователи YouTube не верят сотрудникам ресторана. В комментариях к видео многие называют его фейком и считают, что так владельцы заведения пытаются привлечь клиентов.

Видео: YouTube - ViralHog

 
Теги: видео приведения , необъяснимо но факт , приведение , ресторан , сша приведение
Категории: Мировые новости Лента новостей

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