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У развязки КАД с Выборгским шоссе ночью перекроют разворотную петлю
Сегодня, 15:37
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himif

У развязки КАД с Выборгским шоссе ночью перекроют разворотную петлю

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Работы на участке продлятся с 21.00 21 июля до 8.00 22 июля.

На КАД ожидается новое временное ограничение, предупредили петербургских автомобилистов 21 июля в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Дорожно-строительные работы в рамках реконструкции северного участка затронут съезд на разворотную петлю на 17 километре внутреннего кольца.

С 21.00 21 июля до 8.00 22 июля разворотная петля или съезд с внешнего на внутреннее кольцо КАД будет полностью перекрыт для движения транспорта. Находится эта петля недалеко от развязки на пересечении с Выборгским шоссе.

В ГАТИ рассказали об ограничениях для движения транспорта на Бокситогорской улице.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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