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В ГАТИ рассказали об ограничениях для движения транспорта на Бокситогорской улице
Сегодня, 16:58
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nadezhda_sib

В ГАТИ рассказали об ограничениях для движения транспорта на Бокситогорской улице

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Работы завершатся в конце августа.

В Государственно-технической инспекции рассказали об ограничениях для движения транспорта, которые ждут в конце июля автомобилистов в Красногвардейском районе. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. 

С 21 июля по 30 августа будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по Ириновскому проспекту на участке от Бокситогорской улицы до улицы Коммуны. В этот же период оно будет ограничено на Бокситогорской улице и 2-ой Жерновской улице у Ириновского проспекта. А с 21 июля по 14 августа ограничения для движения транспорта коснутся Бокситогорской улицы до Индустриального проспекта, в том числе перекрестки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дорожники проведут ремонт на 7-ми трассах Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожные ограничения, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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