В ГАТИ рассказали об ограничениях для движения транспорта на Бокситогорской улице

Работы завершатся в конце августа.

В Государственно-технической инспекции рассказали об ограничениях для движения транспорта, которые ждут в конце июля автомобилистов в Красногвардейском районе. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

С 21 июля по 30 августа будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по Ириновскому проспекту на участке от Бокситогорской улицы до улицы Коммуны. В этот же период оно будет ограничено на Бокситогорской улице и 2-ой Жерновской улице у Ириновского проспекта. А с 21 июля по 14 августа ограничения для движения транспорта коснутся Бокситогорской улицы до Индустриального проспекта, в том числе перекрестки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дорожники проведут ремонт на 7-ми трассах Ленобласти.

Фото: Piter.TV