Отмечается, что по посольству стрелял человек с сирийским гражданством.

В районе посольства США в Ливане произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе армии Ливана.

Инцидент произошел 5 июня в пригороде Бейрута. Отмечается, что по посольству стрелял человек с сирийским гражданством. Находившиеся в здании военнослужащие отреагировали на источники огня. В результате нападавший был ранен. Его задержали и отправили в больницу. На данный момент ведется работа над установлением обстоятельств инцидента

Ранее США заявили о важности координации с союзниками по замороженным активам РФ.

Видео: Соцсети