В районе пересечения КАД и Софийской улицы будут перекрыты две полосы внешнего кольца

Ограничения продлятся до августа 2021 года.

С 12 по 24 июля на внешнем кольце КАД на пересечении с Софийской улице перекроют движение по двум полосам. На участке будут заменять три деформационных шва.

Для движения будут закрыты третья и четвертая полоса. Затем, с 24 июля по 5 августа, не проехать будет по полосе безопасности, первой и второй полосе. На остальных полосах будет действовать скоростное ограничение до 50 км/час.

Работы проведет ООО "ЕвроТрансСтрой".

Ранее Piter.TV предупредил об ограничениях в движении транспорта, которые вступят в силу с 10 июля.

Фото: Piter.TV