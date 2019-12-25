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В районе пересечения КАД и Софийской улицы будут перекрыты две полосы внешнего кольца
Сегодня, 11:36
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В районе пересечения КАД и Софийской улицы будут перекрыты две полосы внешнего кольца

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Ограничения продлятся до августа 2021 года.

С 12 по 24 июля на внешнем кольце КАД на пересечении с Софийской улице перекроют движение по двум полосам. На участке будут заменять три деформационных шва.

Для движения будут закрыты третья и четвертая полоса. Затем, с 24 июля по 5 августа, не проехать будет по полосе безопасности, первой и второй полосе. На остальных полосах будет действовать скоростное ограничение до 50 км/час. 

Работы проведет ООО "ЕвроТрансСтрой". 

Ранее Piter.TV предупредил об ограничениях в движении транспорта, которые вступят в силу с 10 июля. 

Фото: Piter.TV

Теги: кад, ограничения движения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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