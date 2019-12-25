Работы пройдут в два этапа.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что в районе "Лахта-центра" построят подземный пешеходный переход. Об этом сообщили эксперты Петербургского филиала Главгосэкспертизы России.

Известно, что соответствующий проект предусматривает строительство подземного пешеходного перехода длиной в 240,5 метра. Отмечается, что работы пройдут в два этапа. Подземный пешеходный переход будет располгаться вдоль территории "Лахта Центра".

Соотвествующий проект обойдется в 3,6 миллиарда рублей. Пешеходный переход построит "АБЗ-Дорстрой".

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Фото:Лахта Центр/вк