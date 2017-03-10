Поезда не могут уехать из Москвы в Петербург из-за похитителей цветмета

Движение поездов нарушено в районе станции "Сходня" в городе Химки.

Движение поездов, курсирующих по маршруту Москва-Петербург, было задержано из-за похитителей цветмета. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Движение поездов нарушено в районе станции "Сходня" в городе Химки. В этом месте злоумышленники похитили технические средства, без которых невозможно дальнейшее движение составов.

В результате случившегося были задержаны 26 поездов. Время задержки составляет от 1 часа до 2,5 часов. Несколько пригородных составов, следующих из Москвы в Крюково, отменили.

В настоящий момент на Ленинградском вокзале Москвы открыли девять касс, в которых пассажиры смогут переоформить или вернуть проездные билеты. Информация о задержке и отмене поездов дублируется по СМС.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали "поездного" вора.

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