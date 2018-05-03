Мессенджер перестал работать у россиян и жителей зарубежных стран.

Днем 11 июня в работе Telegram произошел сбой. Пользователи пожаловались на то, что мессенджер временно стал недоступен.

По данным сервиса Downdetector.ru, неполадки наблюдались в России, Беларуси, Италии, Великобритании, Дании, Израиле и в других странах. В нашей стране в мессенджер не зайти москвичам, петербуржцам и жителям других крупных городов.

У большинства пользователей Telegram не работал вовсе, другие сообщают о том, что не могли отправлять сообщения.

В прошлый раз массовой сбой в работе популярного мессенджера был 7 июня этого года.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что Павел Дуров решил временно отказаться от еды.

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