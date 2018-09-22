Павел Дуров целый месяц будет пить только воду ради пользователей Telegram

Бизнесмен уже шесть дней ничего не ест.

Создатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров рассказал, что на протяжении шести дней он пьет одну воду, полностью отказывая себе в еде. По его словам, самочувствие от этого нисколько не ухудшилось. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Павел поведал о том, что к полному отказу от еды он шел постепенно. В мае он ел только морепродукты и рыбу. Это помогло ему повысить свою продуктивность.

Из-за отсутствия приемов пищи мысли стали яснее, я выполнил куда больше задач по рабочим проектам. Павел Дуров

Также бизнесмен добавил, что на протяжении 15 лет он постепенно ограничивал себя в определенных продуктах. Так он больше не употребляет мясо, алкоголь, кофеин, лекарства и фастфуд. Дуров готов к потере мышечной массы, если это принесет пользу пользователям Telegram

Я полагаю, что придумаю новые прекрасные идеи для Telegram во время голодания, которые будут полезны для миллионов пользователей мессенджера. Павел Дуров

Не так давно Павел Дуров раскритиковал безопасность Whatsapp.

Видео: YouTube/ TechCrunch