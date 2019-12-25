В 24 заведениях Петербурга нашли нарушения антиковидных правил

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) выявили нарушения антиковидных требований в 24 городских заведениях, среди которых магазины и рестораны. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.
Проверки проходили в 14 районах города, были осмотрены 101 заведение общепита, 48 магазинов, 6 объектов по предоставлению иных услуг. Нарушения нашли в 24 организациях.
В большинстве случаев в объектах отсутствовали или использовались некорректные QR-коды организации, были нарушены правила ношения масок у персонала.
Ведется работа по возбуждению административных производств в отношении нарушителей.
Ранее ККИ освободил 17 земельных участков от нелегальной торговли.
Фото: ККИ
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