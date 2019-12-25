  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 24 заведениях Петербурга нашли нарушения антиковидных правил
Сегодня, 16:36
112
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 24 заведениях Петербурга нашли нарушения антиковидных правил

0 0

Проверки проходили в 14 районах города.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) выявили нарушения антиковидных требований в 24 городских заведениях, среди которых магазины и рестораны. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

Проверки проходили в 14 районах города, были осмотрены 101 заведение общепита, 48 магазинов, 6 объектов по предоставлению иных услуг. Нарушения нашли в 24 организациях.

В большинстве случаев в объектах отсутствовали или использовались некорректные QR-коды организации, были нарушены правила ношения масок у персонала.

Ведется работа по возбуждению административных производств в отношении нарушителей.

Ранее ККИ освободил 17 земельных участков от нелегальной торговли.

Фото: ККИ

Теги: кки, общепит, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии