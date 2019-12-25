В пятницу в Петербурге вновь пройдут дожди

Днем температура воздуха поднимется до +18…+20 градусов.

В пятницу, 31 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны ливни с грозами. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в городе ожидается до +13…+15 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +18…+20 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, запада со скоростью 2-4 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет повышаться и составит 754 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что Артем Дзюба продлил контракт с "Зенитом" по схеме "2+1".

Фото: pixabay.com