В пятницу в Петербурге ожидается +22 градусов тепла

Вечером может пойти небольшой дождь.

В пятницу, 4 сентября, петербуржцев и гостей города порадует ясная и теплая погода. По прогнозам синоптиков, небольшой дождь может пойти только к вечеру. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха этой ночью в городе на Неве поднимется до +14…+16 градусов. Днем потеплеет до +20…+22 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-5 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 760 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что Гидрометцентр предупреждает о заморозках в некоторых регионах России.

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