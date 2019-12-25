В пятницу на 8 трассах Ленобласти будет ограничено движение

На большинстве участков будут установлены новые дорожные знаки.

В четверг, 13 августа, движение автомобилей и общественного транспорта ограничено на восьми участках трасс, пролегающих на территории Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, ограничение затронет следующие трассы:

Р-21 "Кола" (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией):

км 12-179 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 68-74 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – покос травы в РП;

км 136 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.

М-10 "Россия" (Москва – Тверь – Великий Новгород – Петербург):

км 593-674 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 672 – ограничение скорости движения в направлении СПб. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.

А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 (Вологда – Тихвин):

км 479-532 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 "Скандинавия" (Петербург – Выборг – граница с Финляндией):

км 47-65 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – мойка проезжей части;

Подъезд к Выборгу № 1 – ограничение скорости движения в об направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – заливка трещин а/б покрытия;

км 157-159 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – заливка трещин а/б покрытия;

А-181 (Магистральная):

км 0-13 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – установка СБО;

км 44-95 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – скашивание травы механизированным способом.

А-121 "Сортавала" (Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола"):

км 72-78 – ограничение скорости движения в оба направления (правая, левая полоса). Период – с 08:00 до 20:00. Причина – подметание проезжей части.

А-180 "Нарва" (Петербург – граница с Эстонией):

км 43-44 – ограничение движения в сторону Кингисеппа. Период – с 08:00 до 17:00. Причина – ликвидация деформации покрытия (выборочно).

Р-23 (Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией):

км 158-179 – ограничение движения в оба направления. Период – с 08:00 до 17:00. Причина – ликвидация деформации покрытия (выборочно).

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Фото: Piter.TV