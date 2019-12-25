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В пятницу из Петербурга уйдут дожди, воздух прогреется до +13
Сегодня, 8:15
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В пятницу из Петербурга уйдут дожди, воздух прогреется до +13

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Юго-западный ветер разгонится до 5-10 м/с.

В пятницу, 29 октября, теплый атмосферный фронт, который минувшей ночью пролил на город дожди, постепенно уйдет за восточные границы Ленобласти. На смену ему придет антициклон и принесет с собой облачную, но без осадков погоду. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, воздух в городе сегодня прогреется до +11…+13 градусов, в Ленобласти ожидается +9…+14, что близко к рекордным значениям. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцев ждут новые ограничения, если эпидситуация не улучшится.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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